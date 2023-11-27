Брянский губернатор поучаствовал в итоговой конференции партии «Единая Россия»

Губернатор Брянской области поучаствовал в итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Конференции регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошла в Брянске. Там подвели итоги работы за год. Также партийцы определили приоритетные направления на 2024 год. В конференции принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Брянское региональное отделение партии «Единая Россия» одним из первых в стране подключилось к работе по сбору и отправке гуманитарной помощи бойцам, которые принимают участие в специальной военной операции, к оказанию шефской помощи жителям Брянки в ЛНР. Важное направление — взаимодействие с семьями наших защитников, оказание им всесторонней помощи и поддержки», – подчеркнул губернатор.