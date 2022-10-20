Брянским чиновникам поднимут верхнюю возрастную планку

Госдума приняла в третьем чтении поправки к действующему законодательству о госслужбе, который фактически разрешат большинству брянских чиновников работать на своих должностях до достижения 70-летнего возраста.

Номинально возрастной «потолок» для госслужбы остается прежним — прописанные в действующей редакции соответствующих законов 65 лет.

Работа на государственной или муниципальной службе сверх названного порога допускается в порядке исключения при условии наличия у конкретного чиновника огромного опыта и значимых достижений на служебном поприще. Однако оценки того и другого либо не прописаны, либо размыты настолько, что фактически сохранить за собой занимаемую должность по достижении номинального возрастного барьера сможет любой желающий при лояльном отношении к нему руководства.

Для должности же президента страны верхний возрастной порог и вовсе не предусматривается.