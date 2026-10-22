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Экономику в брянском правительстве теперь курируют новые заместители

2026, 22 октября 14:22
Экономику в брянском правительстве теперь курируют новые заместители
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Избранный губернатор Егор Ковальчук закрыл два направления, которые считает важными для региона. Экономическое развитие, инвестиции и производства с высокой степенью переработки в промышленности и сельском хозяйстве поручили врио заместителя губернатора Анне Уголковой.

Как рассказал глава региона, раньше в правительстве не было отдельного зама именно по экономике. Уголкова по образованию юрист, работала в технопарке «Нагатино», структурах Минпромторга и Фонде развития промышленности, а до сентября руководила Минэкономразвития Луганской Народной Республики.

Природные ресурсы, экологию, лесное хозяйство и твёрдые коммунальные отходы отдали Евгению Крехтунову, который до этого возглавлял профильное министерство ЛНР, а с июля уже работал помощником губернатора. В интервью федеральным журналистам Ковальчук говорил, что проблемы с отходами и строительством полигонов нужно решать. Оба назначенных пока с приставкой врио, как и ещё двое новых замов, а команду планируют собрать за два месяца и при необходимости «донастроить».

Врио заместителя губернатора стала и Наталья Киселёва. Она курирует региональный проект­ный офис, информатизацию и ситуационный центр, клиен­тоцентричность и внедрение принципов бережливого про­изводства. Также временно исполняю­щим обязанности заместителя губернатора назначили Виталия Курятникова. Он возглавил аппа­рат администрации губернатора и правительства области, а также получил в ведение имущественные отношения и охрану культурно­го наследия.

Заодно в области впервые за шесть лет появился вице-губернатор, им временно стал местный управленец Юрий Филипенко, хотя менять систему целиком губернатор не собирается.

 

Подробно о новой команде рассказывает сайт АиФ-Брянск.

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