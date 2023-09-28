Посол Республики Беларусь посетил Брянскую область

Посол Республики Беларусь и брянский губернатор обсудили сотрудничество. Об этом Александр Богомаз сообщил в своем телеграмм-канале.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой посетил в Брянскую область. Губернатором региона Александр Богомаз обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества.

Брянская область отправляет в Республику Беларусь семена, пшеницу, кукурузу, муку, картофель. Брянские предприятия готовы поставлять также разнообразную молочную продукцию, крупы, кондитерские изделия

«Товарооборот в прошлом году составил 920,9 млн долларов — увеличился на 36,4%, за семь месяцев текущего года — 453,7 млн долларов, и это тоже рост», — подчеркнул Александр Богомаз.

При этом 25% комбайнов в хозяйствах региона произведены в Республике Беларусь.

«Техника зарекомендовала себя как надежная и высокопроизводительная», — добавил Александр Богомаз.

Взаимодействует регион с соседями и в научной и образовательной деятельности. Брянский государственный аграрный университет сотрудничает с четырьмя вузами и тремя научными институтами.

«Наше сотрудничество по всем направлениям будет только развиваться!» — заключил Александр Богомаз.