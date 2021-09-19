Представитель КПРФ из Москвы не заметил нарушений на выборах в Брянской области

По его словам, голосование в регионе проходит честно.

Представитель КПРФ из Москвы Иван Рубанов прокомментировал ход голосования в Брянской области. Он сообщил губернатору Александру Богомазу, посетившему несколько избирательных участков, что выборы в регионе проходят без нарушений.

Иван Рубанов прибыл в Брянскую облдасть в качестве наблюдателя. Он уроженец села Десятуха, раньше работал директором школы. Себя он назвал убежденным коммунистом.