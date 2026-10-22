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Президента Республики Беларусь встретился с губернатором Брянской области

2026, 22 октября 12:00
Президента Республики Беларусь встретился с губернатором Брянской области
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Президента Республики Беларусь встретился с губернатором Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

20 октября в городе Минске Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко встретился с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком. Также в мероприятии приняли участие замгубернатора Борис Грибанов, врио замгубернатора Евгений Крехтунов и Анна Уголкова. На встрече речь шла о развитии торгово-экономических и культурных связей.

«У нас богатая история взаимодействия и сотрудничества Брянской области и Республики Беларусь, особенно с соседними регионами — Гомельской и Могилевской областями. И оно будет продолжаться, основания для этого есть абсолютно все: геополитические, технологические, исторические», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Взаимное сотрудничество региона с Белоруссией активно развивается в машиностроении, строительстве. Кроме того, в Брянской области действует режим свободной экономической зоны, что позволяет сопровождать инвестиционные проекты и получать налоговые льготы.

Александр Лукашенко предложил проводить фестиваль «Славянское единство» в Александрии  в формате, но сохранив прежние смыслы. Также он поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусским гражданам, пострадавшим от ударов БПЛА. 

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