Татьяну Цыганок освободили от должности директора брянского экодепартамента

Временно исполнять ее обязанности будет Наталья Петросова.

26 июля Татьяну Цыганок освободили от должности директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области. Источники сообщают, что у чиновницы истек срок трудового договора.

За время своей работы на посту директора брянского экодепартамента, а ранее – в городской администрации Татьяна Цыганок конфликтовала с владельцами маршруток, ларьков, журналистами и блогерами.

По информации регионального правительства, временно исполняющей обязанности по руководству департаментом назначена Наталья Петросова, до этого возглавлявшая отдел охраны окружающей среды.