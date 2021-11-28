Жительница Карачева пожаловалась на чиновницу, обозвавшую ее «безмозглой овцой» и «грязной колхозницей»

Татьяне Цыганок прочат пост главы администрации Карачевского района.

В Карачеве разгорелся скандал, связанный с увольнением главы районной администрации Людмилы Лужецкой. На днях стало известно, что на ее место претендуют директор мемориального комплекса «Партизанская поляна» Леонид Филин и экс-директор регионального департамента природных ресурсов и экологии Татьяна Цыганок.

27 ноября жительница Карачева Оксана Тимошина сообщила в соцсетях, что Татьяна Цыганок ее оскорбила. Якобы в ответ «на безобидный комментарий» Цыганок в переписке назвала 48-летнюю женщину «праституткой» (орфография автора. – Ред.), «безмозглой овцой» и «грязной колхозницей».

«Я тебе завтра устрою, мало подам заявление в полицию, так и на работу приду», – в частности, говорится в одном из сообщений (орфография и пунктуация автора. – Ред.).

Оксана Тимошина распространила скриншоты переписки в соцсетях. «Как такой человек может быть у власти?» – возмущается она.