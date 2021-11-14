Зюганов потребовал раскрыть источник доходов жены брянского губернатора (ВИДЕО)

Геннадий Зюганов заявил, что в Брянской области у КПРФ украли голоса избирателей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления на пленарном заседании Государственной Думы сообщил, что в Брянской области у партии украли голоса избирателей на прошедших выборах. Также он потребовал выяснить источник доходов семьи губернатора Александра Богомаза.

«Еще раз официально обращаюсь к генеральному прокурору Краснову. Вы готовьтесь тщательно. Я передал материалы и документы президенту. Он мне сказал, что отправил силовым ведомствам, в том числе и вам. Напоминаю, прежде всего по выборам. Что касается Брянской области. Там сидит человек, который украл голоса и не хочет отвечать за это. С супругой якобы заработали уже больше миллиарда. Я не знаю других супруг губернаторов, которые имели бы такие деньги. Давайте разберемся», – заявил Геннадий Зюганов.

В 2020 году брянский губернатор Александр Богомаз заработал 5,4 миллиона рублей, его жена Ольга Богомаз – 978,8 миллиона рублей. В конце октября в хозяйстве Богомазов в Стародубском районе побывал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.