109 брянских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

109 брянских выпускников сдали Единый госэкзамен на 100 баллов, в том числе 10 человек — дважды. Об этом сообщили в региональном правительстве

В областном Правительстве на совещании обсудили итоги проведения единого государственного экзамена в 2023 году. Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области Алексей Лазобко назвал результаты стабильными.

Экзамены сдавали 5388 человек. Из них от 80 до 99 баллов набрали 3113 участника. 109 выпускников показали максимальный результат. А десять ребят сделали это дважды. Четверо набрали по 100 баллов по русскому языку и истории, по два участника — по русскому языку и обществознанию, истории и обществознанию, по одному — по русскому языку и химии, химии и биологии.