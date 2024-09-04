Брянцы завоевали четыре меали на Кубка России по лыжероллерам. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ханты-Мансийске прошёл финал Кубка России 2024 по лыжероллерам. В соревнованиях участвовали свыше ста сильнейших спортсменов со всей России.

Брянскую область представили шесть спортсменов. Брянцы завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. В гонке массстартом на 30 км воспитанник спортшколы в Брасовском районе Николай Герасимов выполнил норматив Мастер спорта России по лыжным гонкам.

В общекомандном зачёте Брянская область стала шестой.