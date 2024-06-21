Брянские активисты «Движения Первых» побывали в театральном закулисье

Брянские активисты «Движения Первых» побывали за кулисами театра кукол в рамках всероссийской акции. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Во всероссийской акции «Театральное закулисье» принял участие Брянский театр кукол. В гости он пригласил активистов «Движения Первых» из Брянска, Дубровского и Карачевского районов, а также подростков, состоящих на профилактическом учёте.

В бутафорском цехе ребята увидели, как изготавливают куклы и декорации для нового спектакля «Большое Ухо» (6+). А световом и звуковом цехе школьники не только узнали о современном театральном оборудовании, но и смогли поуправлять профессиональной аппаратурой. Также юные гости познакомились с редкой коллекцией миниатюрных книг в библиотеке театра.