Брянские многодетные мамы получили Почетные знаки

24 многодетные мамы из Брянской области получили Почетный знак «Материнская слава». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Правительстве Брянской области прошло торжественное мероприятие в честь Дня матери. Там вручили Почетный знак «Материнская слава». Получили награду 24 женщины, которые воспитали или воспитывают пять и более детей.

«Как поощрение граждан за большие заслуги в укреплении семьи, на региональном уровне многодетным матерям вручается Почетный знак «Материнская слава». Отрадно, что уже 765 матерей удостоены этого звания», – сказала замгубернатора Ирина Агафонова.

Кроме того, награду получили победители Всероссийского конкурса «Семья года». Ими стала семья Ивана Ивановича и Валентины Афанасьевны Фокиных из Севского района. Супруги вместе 48 лет.