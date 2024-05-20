Брянский ансамбль получил Гран-при всероссийского фестиваля
Брянский ансамбль «Дубравушка» завоевал Гран-при всероссийского фестиваля. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В Москве завершился I Всероссийский фестиваль-конкурс «Малая Родина – Великие Песни». В нём участвовал и народный ансамбль русской песни «Дубравушка» Стародубского центрального Дома культуры. Коллектив исполнил песню «Древний город Стародуб».
В Московском доме национальностей прошла церемония награждения. Гран-при завоевал брянский ансамбль. Артисты исполнили победную песню ещё раз на гала-концерте фестиваля.