Брянский губернатор поучаствовал в заседании Общественной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Хрустальном зале Правительства Брянской области прошло заседании Общественной палаты региона шестого созыва. Его провёл председатель Валерий Родоманов.
Перед началом заседания с приветственным словом к членам Палаты обратился губернатор Александр Богомаз.
«Общественные организации и активисты должны иметь возможность участвовать в процессе принятия решений, предлагать свои идеи, осуществлять мониторинг деятельности власти. С другой стороны, органы власти должны быть открыты для диалога, предоставлять информацию о своей деятельности, учитывать мнения и предложения граждан. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем разработать и реализовать механизм общественного контроля», – подчеркнул Александр Богомаз.
Представители палаты доложили о значении общественного контроля, как нового стандарта взаимодействия гражданского общества и органов власти. Совместно они разработали рекомендации по повышению эффективности деятельности Общественной палаты в этом направлении.
В завершение заседания благодарности Общественной палаты РФ получили активисты регионального ведомства за большой вклад в развитие российского гражданского общества.
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