Брянский губернатор встретился с участниками спецоперации

Губернатор Брянской области поблагодарил участников спецоперации и их близких. О встрече он рассказал в своём телеграм-канале

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с военнослужащими, которые прибыли из зоны спецоперации. С ними пришли их родные.

«Иван Иванович, который находится в Брянске на реабилитации, но скоро вернется к своим сослуживцам, пришел на встречу вместе с супругой и внуком. Он уверен, что главное сегодня — правильно воспитывать подрастающее поколение. Совершенно с ним согласен: наши дети должны знать свою историю, понимать, что живут в великой стране, и гордиться ее героями», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что многие военнослужащие уже получили награды. Губернатор пообещал семьям защитников помощь и поддержку в любых ситуациях.

«Еще раз поблагодарил наших земляков за то, что с честью исполняют воинский долг, и пожелал вернуться домой с победой, живыми и здоровыми! Военной удачи! – заключил Александр Богомаз.