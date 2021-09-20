Брянский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Перми

От имени жителей региона он пожелал им терпения и душевных сил.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В телеграмме, направленной на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в частности, говорится: «От имени жителей региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В этот тяжелый день Брянская область скорбит вместе с вами».

Родственникам погибших брянский губернатор пожелал терпения и душевных сил, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления.