Брянскому ветерану коммунальщики помогли благоустроить двор

Брянскому ветерану коммунальщики помогли покосить траву и благоустроить двор около дома. Об этом рассказали в городской администрации.

На улице 11 лет Октября в Брянске в доме живет ветеран Великой Отечественной войны Зоя Артюхова. Женщине трудно самостоятельно заниматься благоустройством двора. На помощь ей пришли работники районной администрации. Представители коммунальных служб покосили траву и облагородили кустарники.

«Для нас стало доброй традицией окружать пожилых людей заботой. Мы знаем, что их души ранимы и чувствительны, ведь за их плечами — прожитые годы, тяжелые минуты невзгод и испытаний. Для этой категории людей так важно простое человеческое участие и внимание. Просьбам таких людей мы всегда открыты», — отметила глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова.