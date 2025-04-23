Четыре территории в Брянске участвуют в голосовании на благоустройство

Четыре общественные территории Брянска участвуют во всероссийском голосовании на благоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

21 апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий. В Брянске в него вошли четыре пространства:

• бульвар с розарием напротив дома 15 по ул. Комсомольской;

• парк «Олимпийский» за ГДК Володарского района;

• сквер «Комсомольский» по ул. Пересвета;

• парк у озера в поселке Белые Берега.

Голосование продлится до 12 июня.