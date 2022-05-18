Депутаты передали брянскому спецназовцу инвалидную коляску

Боец был тяжело ранен на Северном Кавказе в 2000 году.

Брянские депутаты передали брянскому спецназовцу Сергею Колесникову инвалидную коляску. Её изготовили по индивидуальному заказу.

В 2000 году старший лейтенант специального отряда быстрого реагирования Сергей Колесникову в командировке на Северном Кавказе был тяжело ранен. Из-за травмы он не может самостоятельно ходить.

Инвалидную коляску брянцу сделали в рамках проекта «Остаёмся в строю!» общественной организации «Инвалидов войн и военных конфликтов». Её возглавляет зампредседателя комитета Брянской областной Думы по молодёжной политике, физической культуре и спорту Вячеслав Губанов.