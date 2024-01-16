Девять УК Брянска получили награды за украшение домов к Новому году

Девять управляющих организаций Брянска получили награды за украшение домов и дворов к Новому году. Об этом рассказали в городской администрации.

В Советской районной администрации Брянска подвели итоги конкурса «Новогодняя сказка-2024». Седьмой год подряд управляющие организации соревнуются в украшении подведомственных территорий к новогодним праздникам.

На церемонию пришли представители 13 управляющих организаций. Коммунальщики украшали подъезды и дворы, проводили конкурсы и праздники для детей. Победителей выбрали в трёх номинациях «Новогодняя иллюминация», «Новинка года» и «Новогодний калейдоскоп». Все они получили дипломы и ценные призы из рук руководителя Советской районной администрации Дениса Семёнова.

«Ежегодно Брянск и, в частности, наш район становится ещё красивее, благодаря, в том числе, и вашим усилиям. Не столь важно, насколько дорогостоящим было украшение, важно внимание, которое вы уделили людям», — сказал Денис Семёнов.