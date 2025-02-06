Два двора благоустроят в Бежицком районе Брянска в 2025 году по госпрограмме. Об этом сообщили в городской администрации.

В госпрограмму «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году вошли дворы многоквартирных домов №21, 23, 25 по улице Камозина и дома №4 по улице 22 Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска. Специалисты приведут в порядок четыре тысячи квадратных метров территории.

На улице 22 съезда КПСС появятся новые асфальтовые дорожки, бордюры и коммуникации. На улице Камозина рабочие также установят новые уличные фонари, игровую и спортивную площадки. Также во дворе сделают дополнительные парковочные места.