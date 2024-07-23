Обзорные экскурсии на троллейбусах проводят в Брянске. Их проводят сотрудники Брянского государственного краеведческого музея.

С достопримечательностями Брянска и историей памятников архитектуры жители и гости смогут познакомиться в необычном формате. Экскурсии проходят по пятницам и субботам.

Для участия можно записаться по телефонам: 8-953-272-85-81, 8-4832-74-54-37. Юные посетители могут использовать «Пушкинскую карту».

Необычные экскурсии приурочены к 80-летию образования Брянской области.

Возрастные ограничения 12+