Электрощиток и столбы установили посреди тротуаров на Шолохова в Брянске

Пешеходам приходится преодолевать препятствия.

На улице Шолохова в Фокинском районе Брянска, где сейчас идет ремонт дороги, электроопоры и электрощиток установили на тротуарах.

О проблеме в соцсетях рассказали местные жители. «Понять не могу, как можно было оставить столбы ровно по середине тротуара, да и электрощиток. Как такие проекты в жизнь приходят?» – возмущаются они.

«В Бежице много таких тротуаров. И когда стал вопрос о столбах, нам ответили, что это не их проблема. Им сказали, они и делают», «В Радице-Крыловке та же картина», «По Абашева такая же ситуация, только еще колонки», – также сообщают брянцы.

В горадминистрации ситуацию пока не прокомментировали.