Главный дирижёр Брянского Губернаторского симфонического оркестра написал заявление об увольнении

Главный дирижёр Брянского Губернаторского симфонического оркестра Эдуард Амбарцумян написал заявление об увольнении и подал в администрации Брянской областной филармонии.

Об этом сообщили в «Брянской губернии».

Также оркестр покинула помощник художественного руководителя и его супруга Анна Амбарцумян.

В издании добавили, что в департамент культуры Брянской области поступают обращения от ведущих дирижёров России и ряда зарубежных стран о желании возглавить оркестр. Ведомство рассматривает их в установленном порядке. Оркестр же продолжает плановые репетиции и готовит программу на новый сезон.

По информации «Брянской губернии» Брянский Губернаторский симфонический оркестр по уровню заработной платы занимает второе место в Центральном федеральном округе, уступив лишь столице. А по региональной программе сотрудники оркестра получили семь служебных квартир.