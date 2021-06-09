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Голубой мост в Брянске снова атаковали вандалы

2021, 09 июня 10:39 Общество
Голубой мост в Брянске снова атаковали вандалы
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Здесь появилось письменное признание в любви Кристине.

Нешуточные страсти разгораются по поводу Голубого моста в Брянске. Несколькими днями ранее местный житель Андрей Щукин начал красить сооружение, чтобы вернуть ему исторический цвет. Затем к работе приступили добровольцы. Кистями вооружились около 50 волонтеров.

Но активистам мешают завершить задуманное: то горожане в соцсетях возмущаются по поводу выбранного цвета, то мэрия внезапно сообщила, что реконструкция моста запланирована на этот год, то появляются «наскальные рисунки» на обновленных участках.

Первой надписью стал адрес аккаунта некоего человека. Его отыскали, теперь парень тоже красит мост. Вторую надпись фанаты Виктора Цоя посвятили своему кумиру. Теперь неизвестный романтик признался в пылких чувствах Кристине.

Несмотря на многочисленные помехи, покраска моста продолжается.

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