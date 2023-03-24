Губернатор поручил главе брянской администрации ежедневно докладывать о стройках

Губернатор региона Александр Богомаз поручил главе Брянской горадминистрации ежедневно докладывать о строительстве детского сада и Славянского моста.

Глава региона проверил стройки в областном центре. Он отметил, что подрядчик детского сада на Флотской уже затягивают сроки. А Славянский мост и вовсе не сдали вовремя. С 1 апреля за каждый день просрочки контракта подрядчика будут штрафовать.

«Вместо того чтобы ежедневно выезжать на объекты и следить за графиком выполнения работ, за тем, сколько человек занято на строительстве, чиновники отсиживаются в кабинетах. Считаю, что такое отношение просто недопустимо! Каждый рабочий день должен начинаться на строительной площадке, чтобы все объекты были построены качественно и в срок! Дал поручение главе Брянской городской администрации Александру Николаевичу Макарову усилить контроль за ходом строительных работ и ежедневно информировать по каждому объекту», – подчеркнул Александр Богомаз.