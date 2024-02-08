Интернет появится почти в 50 отдалённых селах Брянщины

Сотовая связь и интернет появится в 46 селах и деревнях Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В этом году в федеральную программу по устранению цифрового неравенства и национального проекта «Цифровая экономика» вошли 46 населённых пунктов Брянской области. В нескольких районах установят новые вышки сотовой связи и базовые станции. Благодаря им в отделённых сёлах и деревнях появится качественная связь и мобильный интернет.

В частности, изменения ждут жителей села Красновичи. За населенный пункт активно голосовали брянцы.