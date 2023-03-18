Композиция «Пётр и Феврония» появятся в сквере в Клинцах

При благоустройстве сквера в Клинцах поставят композицию «Пётр и Феврония».

Как сообщает портал «Клинцы ИНФО» в городе Клинцы на улице Мира благоустроят сквер «Воинам-интернационалистам». Аукцион уже прошёл. Начальная цена контракта составила 20 979 359,97 рублей. Из трех претендентов победу одержал подрядчик ООО «ЮАМЕТ с ценой контракта 16 665 722,40 рублей.

Работы начнутся 15 мая. Закочить благоустройство рабочие должны до 1 октября.

В сквере оборудуют детскую площадку и места для отдыха. Также строители установят композицию из бронзы «Пётр и Феврония».