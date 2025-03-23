Легендарные самбист и баскетболист встретились со школьниками в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В рамках проекта «Билет в будущее» в конференц-зале Дворца единоборств в Брянске прошла встреча с чемпионом по самбо Артёмом Осипенко и призёром Олимпийских игр по баскетболу Виталием Фридзоном. На мероприятие пришли более 280 школьников.

Ребята задавали самые разные вопросы, а легендарные спортсмены с удовольствием обращались с молодёжью.