Мэр Брянска наградил сотрудников «Группа Кремний ЭЛ» в преддверии Нового года. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне Нового года мэр Брянска Александр Макаров встретился с сотрудниками предприятия «Группа Кремний ЭЛ». Он поздравил специалистов с приближающимися праздниками и поблагодарил за работу.

«Сегодня вы работаете в непростых условиях, вам приходится испытывать серьезные сложности. Но при этом вы мужественно выполняете все поставленные задачи, все производственные программы», — сказал Александр Макаров

Мэр города вручил грамоты десяти лучшим сотрудникам предприятия. Он оценил их добросовестный труд по итогам года.