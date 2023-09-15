Митинг прошел в обновленном сквере Брянска

Митинг прошел в обновленном сквере на улице Красных Партизан в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

«Это мемориал, где впервые в городе Брянске в далеком 1965 году был зажжен Вечный огонь. Сегодня на обновленном месте мы собрались в преддверии празднования 80-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Мы сильны нашей исторической памятью. Так пусть крепнет воинская мощь России, пусть славятся трудом ее граждане. Мы — граждане великой страны, которую предки-победители нам завещали беречь!» — сказал глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов.

Более шести тысяч жителей Фокинского района сражались с немецко-фашистскими захватчиками. В память о бойцах была объявлена минута молчания. К обновленному монументу участники митинга возложили венки и цветы.

После митинга стартовал автопробег по памятным местам Фокинского района.