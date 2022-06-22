Митинг-реквием прошел в Лесных сараях в Брянске

Участники акции память погибших в годы Великой Отечественной войны.

22 июня в урочище Лесные сараи в Брянске прошел митинг-реквием «Этот день, как боль, в сердцах живет…», приуроченный ко Дню памяти и скорби.

На памятном месте собрались директор регионального департамента внутренней политики Виталий Свинцов, глава Советской районной администрации Алексей Колесников, иерей Виктор Коврижко, матери погибших Героев, ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов, студенты и школьники.

Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.