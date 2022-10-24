Мобилизованным брянцам рассказали, когда они вернутся домой

Разъяснения, когда брянцы и жители других регионов страны, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, смогут вернуться домой, опубликовали на портале Объясняем.рф.

Сообщается, что хотя мобилизованные и считаются военнослужащими-контрактниками, предельный срок службы для них не установлен, а уволиться по собственному желанию из армии они не вправе. Так что вернуться домой мобилизованные смогут только по завершении спецоперации, а она завершится по выполнении всех поставленных перед ней задач.

Однако предусмотрен и ряд случаев, когда контракт с мобилизованным может быть расторгнут досрочно.

К ним относятся достижение им предельного возраста пребывания на воинской службе, признание медкомиссией негодным к дальнейшей службе и осуждение к реальному сроку заключения.