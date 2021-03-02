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На Брянщине привились от коронавируса почти 44 тысячи человек

2021, 02 марта 15:45 Общество
На Брянщине привились от коронавируса почти 44 тысячи человек
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Массовая вакцинация в регионе продолжается.

По данным на 1 марта, на Брянщине вакцинацию первым компонентом отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» прошли 43 69 жителей региона.

Об этом во вторник сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции в Брянской области.

Массовая вакцинция брянцев продолжается.

Медицинские учреждения постепенно возвращаются к обычному режиму работы.

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