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На Крещение в Брянске оборудуют купель

2024, 12 января 15:35 Общество
На Крещение в Брянске оборудуют купель
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На Крещение в Брянске подготовят одну купель на озере ГРЭС. Об этом сообщили в городской администрации. 

19 января отмечается Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь. В Брянске подготовят одну купель на озере ГРЭС в посёлке Белые Берега. Это связано с действующим в регионе «жёлтым» уровнем террористической опасности.

Спуск в воду осветят прожекторами и оборудуют трапами. На озере сделают места для переодевания. Следить за безопасностью будут водолазы, спасатели, медики и полицейские.

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