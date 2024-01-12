На Крещение в Брянске оборудуют купель
На Крещение в Брянске подготовят одну купель на озере ГРЭС. Об этом сообщили в городской администрации.
19 января отмечается Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь. В Брянске подготовят одну купель на озере ГРЭС в посёлке Белые Берега. Это связано с действующим в регионе «жёлтым» уровнем террористической опасности.
Спуск в воду осветят прожекторами и оборудуют трапами. На озере сделают места для переодевания. Следить за безопасностью будут водолазы, спасатели, медики и полицейские.
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