На улице Октябрьской в Климово уложили новый асфальт

На улице Октябрьской в посёлке Климово рабочие уложили новый асфальт. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В посёлке Климово продолжается капитальный ремонт улицы Октябрьской. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводит в порядок 2,2 километра автодороги.

Рабочие уже уложили новое асфальтобетонное покрытие. Специалистам предстоит отремонтировать тротуары, перестроить автобусные остановки и укрепить обочины асфальтогранулятом. В завершении здесь поставят знаки, а на проезжую часть нанесут дорожную разметку.

Ремонт улицы Октябрьской делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Его должны завершить в конце лета.