Отопительный сезон стартует в Брянске в пятницу

Отопительный сезон стартует в школах и садах Брянска в пятницу. Об этом сообщили в городской администрации.

11 октября в котельных, которые обслуживают образовательные учреждения Брянска, планируют открыть заслонки. За выходные специалисты проверят работоспособность систем отопления.

«Мы начинаем отопительный сезон этого года в пятницу, чтобы быть уверенными: в понедельник дети придут уже в теплые школы и детские сады», – уточнил исполняющий обязанности главы горадминистрации Иван Квасов.