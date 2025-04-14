Плитки на площади Ленина в Брянске рабочие снимают вакуумным подъёмником. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершается ремонт площади Ленина. С начала марта рабочие убрали 1300 квадратных метров старой плитки с проезда со стороны гостиницы «Десна». Там уже уложили уральский гранит.

На центральной площадке плитку менять полностью не будут. Расколовшиеся фрагменты покрытия рабочие снимают с помощью вакуумного подъёмника. Затем они выравнивают основание и устанавливают новую плитку.

Подрядчик планирует завершить работы в конце апреля.