Проезд Федюнинского отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в городской администрации.
В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт проезда, который назван в честь генерала армии, Героя Советского Союза Ивана Федюнинского. Подрядчик «СК Стройгрупп» привёл в порядок почти километр дороги от улицы Федюнинского до улицы Бежицкой. Рабочие уложили новый асфальт, сделали тротуары, установили фонари. На крутых поворотах появилось пешеходное ограждение, а около школы №18 –парковочные места.
Результаты ремонта оценила межведомственная комиссия, состоящая из представителей администрации, дорожного управления, ГИБДД, регионального отделения всероссийского общества инвалидов и депутатов Брянского горсовета.
«Спуски с тротуаров оказались завышены. Свои замечания мы озвучили подрядчику и технадзору для дальнейшего устранения. Именно поэтому на каждый принимаемый объект мы стараемся направлять своего представителя. Только инвалид-колясочник даст объективную оценку работе подрядчика», — уточнила председатель Брянской областной организации всероссийского общества инвалидов Вячеслав Белин.
А сотрудники ГИБДД потребовали привести в нормативное состояние дорожные знаки. После устранения замечаний комиссия примет дорогу в эксплуатацию.
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