Рабочие достраивают второй этаж пристройки к школе искусств Брянске

Рабочие достраивают второй этаж пристройки к школе искусств №10 Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Фокинском районе Брянска подрядчик с лета продолжают возводить пристройку к детской школе искусств №10. Рабочие заканчивают строительство второго этажа.

«С волнением наблюдаем из окон, как рядом растёт новое здание. В пристройке у нас будет большой холл, актовый зал на 167 зрителей, 14 кабинетов для групповых и индивидуальных занятий, санузлы. Работы на стройке идут по графику. На площадку уже завозят бетонные перекрытия второго этажа», — сказала директор учреждения Людмила Луговая.

Двухэтажную пристройку делают по нацпроекту «Культура». закончить работы планируют в августе будущего года.