Руководитель Советского района Брянска поздравил ветерана с 80-летием Победы

Руководитель Советского района Брянска поздравил ветерана Палину Алексеевну Сергееву с 80-летием Победы. Об этом сообщили в горадминистрации.

На двери подъезда пятиэтажки по проспекту Ленина табличка «Здесь живет участник Великой Отечественной войны Палина Алексеевна Сергеева». Накануне 9 мая по этому адресу пришли руководитель Советской районной администрации Денис Семенов, депутаты Брянского горсовета и партии «Единая Россия». Гости пришли к ветерану с цветами, поздравительными открытками и подарками. А артисты ГДК Советского района исполнили «Катюшу» под аккомпанемент гармони.

Кроме того, под окнами ветерана парадным строем прошли юнармейцы. Они отдали Палине Алексеевне воинское приветствие.

«В военкомат мы пришли не по приказу, а по совести — Родину защищать. Поэтому и победили», — отметила Палина Сергеева.

В ряды Красной Армии Палину Алексеевну призвали в 19 лет. Она водила «полуторку» и обороняла Кавказ.