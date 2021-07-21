Советский район оказался самым криминальным в Брянске

В нем зарегистрировано наибольшее число преступников.

Прокуратура Брянской области проанализировала статистику о лицах, совершивших преступления за шесть месяцев 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступников в регионе выросло на 5,8% –с 3561 до 3767.

Наибольшее число преступников выявили в Советском районе Брянска – 393. В Бежицком районе проживают 372 преступника, в Фокинском – 268, в Володарском – 225.