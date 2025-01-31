Строевой смотр «БАРС-Брянск» впервые прошёл в областном центре

Строевой смотр добровольческого подразделения «БАРС-Брянск» впервые прошёл в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На площади Карла Маркса в Брянске впервые прошёл строевой смотр добровольческого подразделения «БАРС-Брянск». В него входит почти полторы тысячи бойцов. Во время строевого смотра командиру формирования Сергею Антошину начальник штаба сухопутных войск России Евгений Никифоров вручил погоны майора. А от правительства Брянской области губернатор Александр Богомаз вручил Сергею Антошину ключи от новых автомобилей УАЗ, станции радиосвязи и сертификаты на получение дизель-генераторов.

На площади установили палатки, в которых снайперы, бойцы подразделения беспилотников и радиоэлектронной борьбы, зенитчики, медики и автобат показали технику, оружие, а также рассказали о своей службе. Продемонстрировали и транспорт: бронированную разведывательно-дозорную машину, бронетранспортёр БТР-80, бронеавтомобили «Ахмат» и «Тигр», зенитную установку на базе грузовика высокой проходимости «Урал». Показали и трофейные сбитые вражеские беспилотники.