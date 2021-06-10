«Сыр Стародубский» снова загрязняет «губернаторскую» реку

Водоотводное устройство предприятия затоплено.

Брянская природоохранная прокуратура вновь выявила загрязнение окружающей среды со стороны ТнВ «Сыр Стародубский».

Предприятие, сообщает региональная прокуратура, использует реку Бабинец для сброса сточных вод. При этом место отбора проб сточных вод в ТнВ «Сыр Стародубский» не оборудовано, водоотводящее устройство затоплено, поэтому взять из него пробы невозможно.

Предприятие эксплуатирует канализационный коллектор от точки подключения – очистных сооружений – до точки сброса сточных вод в реку Бабинец протяженностью 988 метров. Однако право собственности на коллектор не зарегистрировано.

В адрес ТнВ «Сыр Стародубский» прокуратура внесла представление. Возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружения».

В апреле губернатора Александр Богомаз на своей странице сообщил о решении проблемы «молочных рек» и «невыносимого запаха», связанной с деятельностью ТнВ «Сыр Стародубский».

«Я сказал, что не позволю и дальше продолжать губить природу и очистные сооружения ТнВ «Сыр Стародубский» должны работать! Без вариантов!» – сообщил губернатор.

Очистные сооружения запустили 1 апреля. В правительстве региона тогда заявили о том, что «местные рыбаки уже ловят здесь рыбу, появились и бобры, и лягушки, и утки – это говорит о том, что экологическая обстановка начинает налаживаться».

В начале июня природоохранная прокуратура сделала иные выводы. В ведомстве намерены проконтролировать устранение нарушений.