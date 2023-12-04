Тренеры получили ключи от квартир в Дятьково
Шесть тренеров получили ключи от собственных квартир в Дятьково. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Дятьково прошло торжественное мероприятие для спортсменов и тренеров. В Доме культуры собрались наставники со всего района и представители футбольного клуба «Александр», а также ветераны спорта.
ФК «Александр» стал обладателем Кубка Брянской области по футболу. Руководство, игроки и тренерский штаб команды получили заслуженные награды.
Кроме того, шесть наставников Дятьковского района получили ключи от собственных квартир. Также награды получили ветераны футбола: призеры и чемпионы 1990-х-2000-х годов.
Читайте также
Новости регионов
В память о русском офицере
В Сафонове открыта мемориальная доска в память о полковнике Иване Гришине. Он был настоящим русским офицером. Много лет служил в Смоленске, участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Геройски проявил себя в ходе СВО на Украине и погиб при исполнении воинского долга в апреле прошлого
Уголок жизни на селе
В деревне Рыбки открыли обновлённое почтовое отделение. Важное событие для жителей деревни Рыбки Сафоновского района: после капитального ремонта свои двери для посетителей распахнуло отделение «Почты России». Ремонт и новинки Сотрудники продемонстрировали не только свежий ремонт, но и технические новинки – отдельный компьютер с порталом «Госуслуги», где любой желающий может записаться к врачу или оформить документы
С беспилотниками на «ты»
На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал