Тренеры получили ключи от квартир в Дятьково

Шесть тренеров получили ключи от собственных квартир в Дятьково. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Дятьково прошло торжественное мероприятие для спортсменов и тренеров. В Доме культуры собрались наставники со всего района и представители футбольного клуба «Александр», а также ветераны спорта.

ФК «Александр» стал обладателем Кубка Брянской области по футболу. Руководство, игроки и тренерский штаб команды получили заслуженные награды.

Кроме того, шесть наставников Дятьковского района получили ключи от собственных квартир. Также награды получили ветераны футбола: призеры и чемпионы 1990-х-2000-х годов.