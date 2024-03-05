Улица Почтовая в Брянске готова на 62%

Капремонт улицы Почтовой в Брянске подрядчик сделал на 62% от плана. Об этом сообщили в городской администрации.
В Бежицком районе областного центра продолжается капитальный ремонт дороги по улице Почтовой. Рабочие «Брянскавтодор» приводят в порядок участок почти в пять с половиной километров.
Специалисты занимаются прокладкой ливневой канализации от улицы Карла Либкнехта до Ново-Советской. Параллельно они ремонтируют колодцы подземных инженерных коммуникаций.
Капремонт улицы Почтовой стартовал в прошлом году. Подрядчик успел сделать тротуары и освещение, установить бордюры, обустроить заездные карманы на остановках и уложить выравнивающий слой асфальта. Объект готов на 62%.
Рабочим предстоит полностью доделать проезжую часть, установить пешеходные ограждений и установить светофоры. Ремонт делают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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