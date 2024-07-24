Улицу Калинина отремонтировали в Брянске

Более километра дороги на улице Калинина отремонтировали в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске закончился капремонт 1,3 километра улицы Калинина. Подрядчик «Брянскавтодор» преобразил дорогу от моста через Десну на проспекте Московском до улицы Пионерской. Ремонт закончился раньше срока.

Рабочие уложили два слоя нового покрытия. Площадь асфальтирования превысила 15 тысяч квадратных метров.

Также специалисты откорректировали по высоте более 30 люков и заменили часть плит перекрытий канализационных колодцев. Освещают улицу 57 светодиодных светильников.

Межведомственная комиссия проинспектировали отремонтированный участок. Подрядчику нужно исправить дефекты в ливневой канализации и почистить дождеприемные колодцы. Дорога будет находиться на пятилетней гарантии у «Брянскавтодор».