Улицу Красноармейскую отремонтировали в Брянске 29 млн рублей по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске завершается ремонт улицы Красноармейской. Подрядчик «Дорстрой32» привёл в порядок километр дорог от улицы Октябрьской до дома №1 по Красноармейской.

За четыре месяца специалисты положили новый асфальт, заменили люки и опорные плиты. Также на улице рабочие проложили новую линию электропередач и установили 87 светодиодных светильников.

Чтобы водители лучше видели 18 новых дорожных знаков сотрудники ГАИ порекомендовали подрядчику кронировать деревья на обочине улицы.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Он обошёлся почти в 29 млн рублей.