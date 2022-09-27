В Брянске начал работать центр помощи мобилизованным по ошибке

В Брянской област начал работать центр помощи мобилизованным по ошибке, организованный региональным отделением Общероссийского народного фронта.

Как сообщает отделение ОНФ, за первый сутки его работы поступило двадцать жалоб от близких людей, которые по ошибке получили повестки или даже уже были направлены в воинские части.

Речь о мужчинах с серьезными проблемами со здоровьем или не проходивших срочную службу по призыву.

В ОНФ обещают, что во всех таких случаях разберутся юристы, областной военкомат и призывная комиссия.

В организации также подчеркивают, что сама мобилизация законна, но нарушения при ее проведении недопустимы и должны быть исправлены.